Posted on by

لاهورالشيخ جنكي يشدد على ضرورة تلبية مطالب طلبة الجامعة والمعاهد

الشيخ جنكي يدعو القوات الأمنية لعدم إستخدام القوة ضد الطلبة المتظاهرين

أعرب لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني عن دعمه وتأييده لمطالب طلبة الجامعة والمعاهد المتمثلة بصرف مستحقاهم المالية من جانب الحكومة، داعيا القوات الأمنية لنبذ العنف وعدم إستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتجين.

وقال الشيخ جنكي خلال تغريدة له على صفحته بتويتر، إنه يجب تلبية جميع مطالب الطلبة المحتجين بطريقة سلمية بعيدا عن العنف وإستخدام القوة، كما دعا الطلبة إلى تنظيم تظاهراتهم بطريقة مدنية وحضارية دون اللجوء إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب الشيخ جنكي عن إمتعاضه إزاء تعرض عدد من الطلبة المتظاهرين لإيذاء من قبل القوات الأمنية.

جدير بالذكر أن تظاهرات طلبة الجامعة في السليمانية أستمرت لليوم الثاني على التوالي فيما تعرض عدد منهم إلى اصابات بعد أستخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close