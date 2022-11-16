مسرور بارزاني: يجب أن تنتهي خلافات 17 عاماً مع بغداد



أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الخلافات المستمرة مع الحكومة الاتحادية منذ 17 عاماً يجب أن تنتهي.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الحكومة عبر تويتر، مساء يوم الثلاثاء، تعليقاً على لقائه اليوم برئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وقال رئيس الحكومة: «لقاء مثمر مع الرئيس عبد اللطيف رشيد لمواكبة التحديات والفرص في العراق».

وأضاف «نحن ملتزمون بالحوار. يجب أن تنتهي الخلافات البالغة من العمر 17 عاماً. ولهذه الغاية، سيكون فريق في بغداد للتفاوض بروح الشراكة الحقيقية وعلى أساس الدستور».

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئیس حكومة‌ إقلیم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس جمهورية العراق د.عبداللطيف رشيد.

وتناول اللقاء بحث آخر التطورات ومستجدات العراق والمنطقة، وأهمية معالجة المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل جذري وعلى أساس الدستور وفي إطار البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية الجديدة.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على زيارة وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد بهدف استئناف المحادثات والتفاوض حول حل المشاكل القائمة.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى الحديث عن أهمية حماية الأمن والاستقرار وسيادة العراق.

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