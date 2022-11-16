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مسرور بارزاني يوجه بتخصيص أكثر من 2 مليار دينار لمشاريع مياه الشرب في العاصمة أربيل


ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، موافقته على تخصيص اكثر من 2 مليار دينار لمشاريع مياه الشرب في العاصمة أربيل.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في بيان: أنه “في اطار الخدمات التي تقدمها الكابينة الحكومية التاسعة لمواطني إقليم كوردستان، أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على تخصيص 2 مليار و 129 مليون دينار لتوفير مواد معالجة مياه الشرب والآبار في العاصمة أربيل”.

واضاف البيان “سيتم انفاق المبلغ المخصص من موازنة مديرية المياه والصرف الصحي في أربيل”.

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