نائب سابق: لا يمكن محاربة الفساد دون مواجهة «الحيتان» الكبيرة



اعتبر النائب السابق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، أن الوعود التي أطلقتها الحكومة العراقية الجديدة لا يمكن أن تتحقق وأن تحارب الفساد دون مواجهة «الحيتان» والرؤوس الكبيرة المسؤولة عن الفساد.

ورأى عبد اللطيف في حديث : أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطالب باعتقال وإيداع مجموعة من حيتان الفساد والتي يجب أن تكون معروفة لدى الشعب العراقي، حيث أن محاسبة مدير عام أو نائب مدير هنا أو هناك لن يؤثر واقعياً بمحاربة الفساد».وقال إن «الفساد اليوم متجذر في الدولة العراقية، والدولة هي تقود الفساد كما توضح ذلك في شبكة تهريب النفط التي كشف عنها في محافظة البصرة ليتبين بأن جميع أفرادها هم من المراتب العسكرية المهمة في الدولة، والفساد بات يهدد بانهيار الدولة العراقية في حال استمر بهذا الشكل في المستقبل القريب».

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