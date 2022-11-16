نيجيرفان بارزاني استقبل لطيف رشيد: التفاهم المشترك بين أربيل وبغداد مفتاح الأمن والاستقرار في البلاد



استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ، في مطار أربيل الدولي ، رئيس جمهورية العراق د. عبداللطيف رشيد، في زيارته الأولى لعاصمة إقليم كوردستان منذ توليه رئاسة الجمهورية.وإلى جانب الترحيب به، وتجديد تقديم التهاني لرئيس الجمهورية بمناسبة تسنمه مهام منصبه ورجاء النجاح له فيها، أشار رئيس إقليم كوردستان، خلال اجتماع ، إلى أن: “لدينا توقعات بأن تمارسوا من خلال الفرصة التي يتيحها منصبكم، دوراً في حل المشاكل”. مؤكداً ” استعداد ومساندة إقليم كوردستان الكاملين لحل المشاكل مع بغداد والعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في سبيل تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في البلد” وفق ما افاد بيان من رئاسة الإقليم تلقت (باسنيوز) نسخة منه.من جهته ، وإلى جانب التعبير عن شكره لاستقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومساندته ، عبّر رئيس جمهورية العراق عن أمله في العمل المشترك، بمساندة من القوى والأطراف السياسية العراقية كافة، لحل مشاكل أربيل – بغداد والمشاكل الأخرى للبلد عموماً، وعلى حفظ الأمن والأستقرار”.وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس إقليم كوردستان، شيخ جعفر شيخ مصطفى، شدد الجانبان على أن “التفاهم المشترك بين أربيل وبغداد هو مفتاح الأمن والاستقرار في البلد”، كما تبادل الجانبان الآراء بخصوص أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

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