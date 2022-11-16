“وولمارت” تدفع 3.1 مليار دولار لتسوية قضايا “الأفيونيات”

وولمارت تقبل بتسوية تدفع بموجبها ثلاثة مليارات دولار بسبب وصفات الأدوية الأفيونية

وافقت سلسلة متاجر “وولمارت” الشهيرة على دفع 3.1 مليار دولار لتسوية أي قضايا مرتبطة بوصفات الأدوية الأفيونية، بحسب ما أفادت شبكة “سي أن أن”، الثلاثاء.

واتهم مدعون عامون في ولايات أميركية متعددة الشركة بأنها فشلت في تنظيم وصفات هذه الأدوية المسكنة للآلام، مما يساهم في أزمة المواد الأفيونية على الصعيد الوطني.

ويقول الخبراء إن أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 التي زادت من عزلة بعض السكان.

ووفقا لما نقلت الشبكة عن مكتب المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، فإن التسوية ستشمل أيضا “متطلبات واسعة بأمر من المحكمة يجب على وولمارت الامتثال لها، مثل الرقابة الصارمة لمنع الاحتيال في الوصفات الطبية والإبلاغ عن الوصفات الطبية المشبوهة”.

واعتبرت وولمارت من جانبها، في بيان أن “إطار التسوية يصب في مصلحة جميع الأطراف وسيقدم مساعدة كبيرة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد لمكافحة أزمة المواد الأفيونية”.

لكن سلسلة المتاجر الشهيرة تختلف بشدة مع المزاعم حول دورها في أزمة المواد الأفيونية، مشيرة إلى أن إطار التسوية لا يتضمن أي إقرار بالمسؤولية.

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