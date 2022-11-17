الحلبوسي: العراق يتعرض لضغوط خارجية متنوعة



رجّح رئيس مجلس النواب العراقي(البرلمان) ، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، عودة التظاهرات في العراق ، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال مشاركته في “منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط”، الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك : إن “حرية التعبير وتطلع المجتمعات إلى ظروف عيش أفضل يجعل من احتمالية عودة التظاهرات في العراق ودول الشرق الأوسط واردة جداً”، مؤكدا على ضرورة أن “تبادر الحكومات والدول إلى إجراءات استباقية من أجل تحسين الوضع المعيشي لشعوبهم”.

واضاف أنه “ليس من الصواب الميل إلى الراحة في قضية مكافحة الإرهاب، فهو يعيد تخندق صفوفه في الوقت الذي نظن اننا قضينا عليه بالكامل، ومن غير المستبعد أن يعود (الارهاب) بثوب جديد ولون مختلف وآليات ووسائل تفوق التصورات، لذلك على نخبة المؤسسات الأمنية أن تبحث في هذا الأمر جيدا وتُقدّم دراسة واعية ومقترحات للجهد الاستباقي”.

واشار الحلبوسي إن “الموقعَ الاستراتيجي للعراق جعله يتعرض دائما لضغوط خارجية متنوعة، وهو مطالبٌ دائما بعدم القبول بحالة الإخضاع والاستعمال أو التحجيم”.

يذكر أن المنتدى الذي دام لمدة ثلاثة أيام، شارك فيه كل من الرئيس العراقي، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وعدد من قادة إقليم كوردستان والعراق بالإضافة الى خبراء أكاديميين.

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