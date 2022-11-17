الرئيس العراقي يشيد بجهود حكومة إقليم كوردستان في إيواء النازحين ورعاية مخيماتهم



أشاد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان في إيواء النازحين ورعاية مخيماتهم، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة بذل السلطات الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن “رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، التقى في محافظة دهوك، بوزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ومحافظ دهوك الدكتور علي تتر”.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث “أوضاع النازحين والمهجرين في المخيمات والتشديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم”.

وأشاد رئيس الجمهورية “بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان في رعاية المخيمات”، مؤكداً “ضرورة بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب”.

وأشار الرئيس عبد اللطيف إلى “وجود اجماع وطني لمنح الأولوية لملف النازحين”، موضحاً “لزوم إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتيسير عودتهم لها”.

وذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في بيان على صفحتها في الفيسبوك، أن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائف جابرو رافقت رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في جولة ميدانية إلى مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك.

وأشار البيان إلى أن هدف الزيارة للمخيم كان “الإطلاع على أحوال واحتياجات النازحين في مخيم شاريا”.

وتابع أن الوزيرة قدمت موجزاً للرئيس عبد اللطيف “حول الخدمات التي تقدمها وزارتها للنازحين”.

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