السوداني يكلف ابو علي البصري برئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد

كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أبو علي البصري برئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وقال مصدر مطلع في حديث إن”السوداني كلف رئيس خلية الصقور الاستخباراتية أبو علي البصري برئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها.

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه “بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم تشكيلاً استثنائيا بعنوان “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”، مبينا إن “هذا التشكيل يهدف لتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها”.

وأضاف، أن “السوداني وجّه ايضا بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات”، مشيرة الى أن “الفريق يترأسه المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل”.

وأشار إلى، أن “السوداني وجه ايضا أن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان”.انتهى29/ح

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