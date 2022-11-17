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العدل العراقية تعلن عن سلسلة قرارات جديدة تخص “القواطع السجنية”


أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني الأربعاء عن سلسلة قرارات وإجراءات جديدة تخص منع دخول الممنوعات إلى “القواطع السجنية”.

وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان: أن وزير العدل خالد شواني أعلن عن سلسلة قرارات وإجراءات جديدة تخص منع دخول أي ممنوعات إلى القواطع السجنية.

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات “تقع صمن سلسلة القرارات المتخذة لإصلاح وإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للوزارة”.

وأشار إلى أنه “تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتفتيش الدقيق لمنع دخول الممنوعات، ومنها أجهزة الاتصالات الهاتفية”، مشدداً على “اختيار العناصر النزيهة للقيام بواجبات التفتيش”.

ولفت إلى أنه “تم التشديد على استخدام الكابينات ضمن منظومة الاتصالات المخصصة لتواصل النزلاء مع ذويهم وحسب الضوابط والتعليمات”.

وأوضح أن هذه الضوابط والتعليمات تساهم “في منح الحقوق الانسانية للجميع وتنفيذاً لسياسة إصلاح النزيل”.

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