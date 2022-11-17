‹الفتح›: يجب تضمين أموال ‹البترودولار› في الموازنة ذاتها وليس في ملحق



أكد القيادي في تحالف ‹الفتح› محمد مهدي البياتي، يوم الأربعاء، أن المحافظات المنتجة للنفط تستحق أموال «البترودولار» لكونها تتحمل الآثار السلبية لعمليات استخراج النفط ولما لها من تبعات بيئية وصحية.

وأوضح البياتي: أن «أموال (البترودولار) يجب أن تحدد بشكل واضح وشفاف ودقيق وأن يتم تضمينها في قانون الموازنة العامة بذاته، وليس في ملحق تابع له أو إلى جانبه لكي يكون هناك التزام في صرف تلك الأموال».مبيناً بأن «تلك الأموال يجب أن تخصص لمشاريع استراتيجية لها علاقة مباشرة بمواجهة ومعالجة الآثار السلبية لعمليات استخراج النفط بتقليل نسب التلوث وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين».

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