القانون بشأن احتكار المناصب لسنوات عديدة: ليست طابو ولابد من تغييرهم



اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم الخميس، أولى خطوات الإصلاح تتمثل في إزاحة المدراء الذين مضى على وجودهم اكثر من عشر سنوات في المنصب، مضيفا انه ليس “طابو” لاحد و التجديد مطلوب من اجل العمل.

وقال السكيني في حديث إن “أولى خطوات الإصلاح ما يسير به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال اقالة العشرات من شخصيات المناصب التي مر عليها اكثر من عشر سنوات في المنصب”، مشيرا إلى ان “الخبرة النزيهة باقية بلا شك من اجل ضمان العمل على تقديم الخدمة للمواطنين”.

وتابع، أن “الهدف من التغيير في المناصب هو عدم تكرار أخطاء والخروقات التي حدثت في حكومة تصريف الاعمال السابقة”، لافتا الى ان “مؤسسات الدولة والدوائر والوزارات تحتاج الى ثورة في تغيير المناصب على مستوى المناصب العليا فيها”.

وأضاف، أن “المنصب ليس “طابو” لاحد والتجديد مطلوب بين فترة واخرى من اجل العمل النزيه وتنويع الخبرات”، مبينا ان “العراق الان يفتقر الى المزج بين الخبرة والطاقات الشبابية التي تنتظر الفرصة في مؤسسات الدولة”.

ويرى المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي خلال حديث سابق إن “التغييرات التي أحدثها رئيس الوزراء محمد السوداني، بعض المناصب يراد منها مكافحة الفساد والمجيء بشخصيات كفوءة لإدارة البلد ومؤسساته.انتهى25/ي

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