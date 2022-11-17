Posted on by

ثمن كلمة الحق .. الوقوف خلف القضبان حرية التعبير في العراق في خطر !!!

نشجب ونستنكر فعل صدور مذكرة قبض

وتحري بحق الأعلامي #حيدر_الحمداني

ونطالب الجميع بدعم حرية الصحافة في العراق .

حيث اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض وتحري ضد الاعلامي حيدر الحمداني حسب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي ،حيث تم تنفيذ أمر القبض القضائي بتاريخ 2022/11/15 ضد الاعلامي حيدر الحمداني بعد نشر حلقة عن الفساد الموجود في وزارة الدفاع العراقية وعن الظلم الذي يتعرض له الجندي الغير منتمي للاحزاب السياسية .

إن صدور مذكرة قبض بحق الزميل الاعلامي حيدر الحمداني والقبض عليه ماهي إلا وسيلة لتكميم الأفواه التي تنطق بالحق وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا وعلى نقابة الصحفيين العراقيين التدخل فورا في إطلاق سراحه الحمداني ،كلا لتصفية كاشفي الفساد عبر سلطة القضاء كلا لتكميم الافواه

اين حرية الرأي ..

اين دور السلطة الرابعة ..

اين دور السلطة الرقابية ..

الناشط الحقوقي حمزه رشيد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close