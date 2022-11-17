ثمن كلمة الحق .. الوقوف خلف القضبان حرية التعبير في العراق في خطر !!!

نشجب ونستنكر فعل صدور مذكرة قبض

وتحري بحق الأعلامي #حيدر_الحمداني

ونطالب الجميع بدعم حرية الصحافة في العراق .

حيث اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض وتحري ضد الاعلامي حيدر الحمداني حسب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي ،حيث تم تنفيذ أمر القبض القضائي بتاريخ 2022/11/15 ضد الاعلامي حيدر الحمداني بعد نشر حلقة عن الفساد الموجود في وزارة الدفاع العراقية وعن الظلم الذي يتعرض له الجندي الغير منتمي للاحزاب السياسية .

إن صدور مذكرة قبض بحق الزميل الاعلامي حيدر الحمداني والقبض عليه ماهي إلا وسيلة لتكميم الأفواه التي تنطق بالحق وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا وعلى نقابة الصحفيين العراقيين التدخل فورا في إطلاق سراحه الحمداني ،كلا لتصفية كاشفي الفساد عبر سلطة القضاء كلا لتكميم الافواه

اين حرية الرأي ..

اين دور السلطة الرابعة ..

اين دور السلطة الرقابية ..

الناشط الحقوقي حمزه رشيد

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