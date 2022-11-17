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حريق جديد يندلع بمطار بغداد وجدول الرحلات “لم يتأثر”


اندلع حريق جديد في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي يوم الأربعاء، في وقت أكدت فيه سلطة الطيران المدني عدم تأثر جدول الرحلات، بالحريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني أنها أخمدت حريقاً التهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين، مؤكدة ان ” 15 فرقة إطفاء تخصصية وأخرى سانده بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان شاركت بعمليات الاطفاء”.

واضافت ان “عمليات الاخماد شملت ايضاً مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وطلب الدفاع المدني التحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار بادي الأمر.

في غضون ذلك أكدت سلطة الطيران المدني عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى.

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