خطوات حجز سيارات المصريين بالخارج من خلال الموبايل



علاء أحمد

أطلقت مصلحة الجمارك، التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات.

ويوفر تطبيق سيارات المصريين في الخارج خاصية طلب استيراد سيارة من بلد الإقامة الخاصة بك، كما يوفر لك خاصية حساب الرسوم وتتبع الطلب حتى إصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بك.

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