سعر الذهب اليوم في مصر.. هذه الأحداث تؤثر على الأسعار

16-11-2022

لم يشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 في مصر، تحركًا منذ الساعات الأولى من اليوم، لتستمر التعاملات حتى قرب منتصف التداولات على الأسعار النهائية ليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم بالدولار

حققت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا بلغ 3.61 دولار، وقت كتابة هذا التقرير، حيث سجل سعر الأوقية 1782.42 دولار للأوقية،بنسبة ارتفاع 0.20٪، لتقترب من حاجز 1800 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم استقرارها منذ الصباح حيث سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 1449 جنيها، وتداولت أسعار الذهب عيار 21 عند 1268 جنيهًا، ووصلت أسعار عيار الذهب 18 إلى 1086 جنيها، وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 845 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم الأربعاء منذ الصباح وحتى قبل منتصف التعاملات في السوق المحلي 10144 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

أسعار الذهب العالمي اليوم

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم ارتفاعًا بعد الأداء الضعيف الذي سجلته في الساعات الأولى من اليوم، ليدل ارتفاع سعر الذهب على زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية بعد التفجير الذي شهدته بولندا، والذي أعلنت بعده دخولها في حالة استعداد وتأهب قصوى، بالإضافة إلى وجود مخاوف وتباين في تصريحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسية النقدية وإبطاء وتيرة التشديد النقدي.

أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1440 جنيهًا، وتداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 1260 جنيهًا، وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 1080 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 840 جنيهًا.

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