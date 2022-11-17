فارس عيسى: بغداد شكلت وفدا للتفاوض مع حكومة إقليم كوردستان



قال رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى اليوم الخميس، ان الحكومة العراقية شكلت وفدا بغرض التفاوض مع حكومة إقليم كوردستان.

وقال فارس عيسى لكوردستان 24، ان الوفد المشكل من الحكومة الاتحادية سيبحث ملف النفط والغاز وكذلك ملف الموازنة المالية، مع حكومة الإقليم.

وأشار عيسى الى أن الحكومة العراقية وحكومة الإقليم سيجتمعان الأسبوع المقبل، لافتا الى انه لمس رغبة حقيقية لدى حكومة بغداد في معالجة هذه المشاكل، والتوصل الى حلول بشأنها.

وأعلن فارس عيسى، خلال مشاركته ، في “منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، أسماء الوفد الاتحادي الذي سيفاوض حكومة الإقليم.

وقال عيسى ان كلا من نائب رئيس الوزراء الاتحادي حيان عبد الغني، ووزير النفط العراقي سيترأسان الوفد المكون من وزير الاقتصاد لطيف سامي، والدكتور نجيب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس الرقابة الاقتصادية الاتحادية رافل ياسين، واللواء عمر ممثل هيئة المعابر الحدودية وعدد من المسؤولين.

وفي وقت سابق من اليوم دعا وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الى الالتزام بالاتفاق بين الأطراف السياسية العراقية.

واكد أحمد على ضرورة مراجعة قرار المحكمة الاتحادية وسن قانون النفط والغاز، الذي يعد من المشاكل الرئيسية ليس فقط بين الإقليم وبغداد، ويعد مشكلة في عموم العراق، وأهمية صياغة قانون جديد للنفط والغاز.

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