فان جال يشيد بقطر.. ويكشف عن طموحه في المونديال



أشاد لويس فان جال، المدير الفني للمنتخب الهولندي، بالإمكانيات التي توفرها قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، والتي تنطلق يوم الأحد المقبل.

ويلعب المنتخب الهولندي أولى مبارياته بالبطولة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي مع نظيره السنغالي، قبل أن يلعب مع الإكوادور يوم 25 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ويختتم المنتخب الهولندي مواجهاته بدور المجموعات بلقاء منتخب البلد المضيف قطر يوم 29 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وقال المدير الفني للمنتخب الهولندي: “التنظيم والملاعب والإمكانيات المتوفرة، جيدة للغاية”.

لكن على أرض الملعب، اعترف فان جال بإنه ليس لديه أفضل اللاعبين في تشكيلته للمنتخب الهولندي، لكنه لازال يشعر بأن فريقه يمكنه النجاح.

وأوضح: “أعتقد أننا ليس لدينا أفضل اللاعبين على وجه الأرض في فريقنا، لكنني أثق في بناء الفريق وأؤمن بأننا يمكننا الوصول إلى النهاية ونحن بحاجة لبعض الحظ، هذا أمر مهم أيضا”.

وتابع: “وبسبب هذا أنا أثق في الخيال، أتحدث عن أن أكون بطل العالم في نهاية المسابقة، لأنه إذا تخيلت ذلك فإنه يمكنك فعله على أرض الملعب، لأننا لدينا لاعبين يمكنهم تنفيذ تكتيك وأسلوب المدربين في هولندا”.

وتنطلق مباريات مونديال 2022 بمواجهة تجمع قطر والإكوادور يوم الأحد المقبل.

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