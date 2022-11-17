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فنلندا تؤكد مواصلتها تدريب البيشمركة وتُثمن دورها في محاربة الارهاب


اكد السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيللا ، اليوم الأربعاء ، ان بلاده ستواصل دعم وتدريب قوات البيشمركة ، مثمناً دور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في النضال والتاريخ المعاصر لشعب كوردستان ، كما ثمن دوره ودور إقليم كوردستان وقوات البيشمركة في محاربة الإرهاب وهزيمة ارهابيي داعش.

جاء حديث الدبلوماسي الفنلندي خلال استقبال الرئیس بارزانی له ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل. وشكر السفير الفنلندي حكومة إقليم كوردستان على دعمها وتنسيقها في إعادة المواطنين الفنلنديين من سوريا.

بحث الوضع العراقي شكّل محوراً آخر من الاجتماع.

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