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في إيران.. فوضى وإطلاق للنار في شوارع بوكان

ذكرت مصادر إعلامية، أن مدينة بوكان غرب إيران شهدت اضطرابات تخللها إحراق المحال التجارية والمباني العامة، واقتحام مبنى البلدية وإحراق جزء منه.
وأظهرت مقاطع مصورة من المدينة انتشار الفوضى، وقيام مجهولين بإطلاق نار.

ونفت السلطات الأمنية الإيرانية الأنباء عن اقتحام مبنى القائم مقامية في المدينة وأكدت أنها تسيطر على الوضع الأمني، مشيرة الى أن الأحداث لم تسفر عن ضحايا.

وكان تنظيم “داعش” أعلن مسؤوليته عن هجوم شهدته مدينة إيذه جنوب غرب ايران، حين قام مسلحون يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام أسلحة كلاشينكوف، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

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