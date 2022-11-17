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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدد


أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم (الخميس)، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة وبعد ساعات فقط من تحذير بيونغ يانغ من رد عسكري “أشد ضراوة” على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: “أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق”، الذي يطلق عليه أيضاً اسم بحر اليابان.

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