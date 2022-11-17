لبلبة في ندوتها بالقاهرة السينمائي

والدتي وضعت لي محددات بالعمل وزعلت مني بسبب مشهد الحضن في «جنة الشياطين»



سارة نعمة الله تصوير: محمود مدح النبي

تحدثت النجمة لبلبة خلال ندوة تكريمها التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عن مسألة السينما النظيفة التي بدأت في التسعينيات من القرن المنصرم.

قالت النجمة الكبيرة: كانت أمي تضع لي شروطا ومحددات فيما يتعلق بمشاهد الأحضان وغيرها، وبرغم ما قدمته من مثل هذه المشاهد مع الزعيم عادل إمام لأنني كنت أجسد شخصية زوجته لكن والدتي زعلت مني بسبب مشهد الحضن الذي قدمته في نهاية فيلمي «جنة الشياطين» وتركت المنزل لمدة 15 يومًا.

واستكملت: قبل تصوير الفيلم، قال لي المخرج أسامة فوزي ما هو مكتوب بالسيناريو هو الذي سيحدث بالملي في التصوير قاصدًا مشهد النهاية، وأكد علي أنه لا تنازل عن أي مشهد فوافقت وقلت له سأقوم بعمل كل شىء.

وأثنت لبلبة على تجربتها مع المخرج أسامه فوزي في شخصية”حبه” التي قدمتها بالأحداث كما أبدت تقديرها واحترامها لدور الفنان محمود حميدة الذي أكدت أن شخصية الرجل المتوفي التي قدمها على مدار الأحداث لا يمكن أن يقدمها ممثل آخر مشيرة لبذله مجهودا كبيرا في حبس أنفاسه طوال أحداث الفيلم وتحديدا مشهد تغسيله، كما روت أنها كانت تقزم بدهن جسدها يوميا حتى تبدو أكثر سمارًا كما طلب منها المخرج.

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