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مجلة فوربس العالمية تختار شيماء الغرس

اختارت مجلة فوربس العالمية المغربية شيماء الغرس كأبرز الوجوه في العام 2022

وذكرت المجلة أن شيماء الغرس ، تمثل النساء المغربيات تمثيلا مشرفا كسفيرة في مجال تصميم المجوهرات ، حيث تحظى بمكانة جد رفيعة في المغرب .

وصرحت “فوربس” أن مصممة المجوهرات المغربية، تملك علامة تجارية تحمل اسم “ ichrakjewel ”، التي سبق وعرضت تشكيلتها بدبي و فرنسا و تركيا.

وأضافت المجلة أن شيماء الغرس ، سبق وصممت المجموعة من المشاهير المغرب و العالم .

جدير بالذكر أن شيماء الغرس من عائلة معروفة بتصميم المجوهرات.

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