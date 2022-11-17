من عامل توصيل ثلاجات الى نجم عالمي لكرة القدم

من عامل توصيل ثلاجات الى النجومية مصطفى صلابي

قد تبدو قصة لاعب ميلان الحالي جونيور ميسياس من اكثر القصص الغريبه في عالم كرة القدم ولكنها ستبقى من اجمل القصص وامتعها في تاريخ المستديره

وُلد ميسياس في 13 أيار (مايو) 1991 في بيلو هوريزونتي ، نشأ مع نادي كروزيرو لكنه لم يستطع الحصول على مكان في الفريق الأول

في ظل تردّي الأوضاع في البرازيل، هاجر إلى إيطاليا للبحث عن عمل في عام 2011 ، وحصل على عمل لتوصيل الطلبات في متجر للأجهزة في مدينة تورينو

كان يوصل الثلاجات خلال الأسبوع، ثم يقضي عطلات نهاية الأسبوع في اللعب مع «Sport Warique»، وهو فريق هواة من تورينو

لفتت عروضه انتباه مدافع تورينو في الثمانينات إزيو روسي و نصحه حينها بالذهاب للعب مع فوسانو من مقاطعة كونيو، لكن ميسياس لم يقتنع بذلك ، وبعد فترة وجد روسي وظيفة دائمة كمدرب لكاسال في موسم 2015/2016 وأحضر معه ميسياس

احتل كاسال المركز الأول وحصل على ترقية إلى الدرجة الرابعة مستفيداً من أهداف ميسياس ال21 في 32 مباراة وفي الموسم اللاحق انتقل ميسياس إلى نادٍ آخر من بييمونتي يُدعى شيري، حيث سجل 14 هدفاً في 33 مباراة في موسم 2016/2017 ، أرقامٌ لافتة جذبت انتباه أحد أكبر الأندية في منطقة بيدمونت وهو نادي غوزانو الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في ذلك الوقت ووقّع مع البرازيلي لموسم 2018/2019

بعد ذالك جاءت الفرصه التي كانت نقطة التحول في مسيرة اللاعب .. وقّع ميسياس مع كروتوني وصعد مع الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في سن الـ 29 وسجل 9 اهداف في الدوري الايطالي الممتاز

في أغسطس 2021 وقّع البرازيلي مع ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم من كروتوني مع خيار الشراء مقابل خمسة ملايين يورو، حيث أتيحت له فرصة اللعب على أعلى المستويات بعدما بدأ مسيرته في إيطاليا كهاو

في نوفمبر من نفس السنه وفي ملعب الواندا ميترو بوليتانو نجح في تسجيل اول هدف له في دوري ابطال اوروبا وقاد فريقه الى الفوز على اتلتيكو مدريد وفي نفس السنه حقق الدوري مع ناديه ميلان

قصة ميسياس ألهمت الكثيرين وأحيت أحلام العديد من الشباب .. هو ببساطة لم يستسلم وفعل المستحيل من أجل حلمه

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