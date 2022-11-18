اعتداء جنسي على مضيفة خلال رحلة جوية



رين‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ومدعون‭ ‬عامون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬رجلاً‭ ‬بريطانياً‭ ‬سيحاكم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬مضيفة‭ ‬طيران‭ ‬أثناء‭ ‬رحلة‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬من‭ ‬إنكلترا‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا‭ ‬واضطُرت‭ ‬إلى‭ ‬الهبوط‭ ‬اضطرارياً‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬المدعي‭ ‬الإقليمي‭ ‬رونو‭ ‬غودول‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬66‭ ‬عاماً‭ ‬اعترف‭ ‬بأنه‭ ‬نفذ‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ليدز‭ ‬الإنكليزية‭ ‬إلى‭ ‬أليكانتي‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬على‭ ‬الهبوط‭ ‬اضطرارياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نانت‭ ‬بغرب‭ ‬فرنسا‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭.‬‮ ‬‭ ‬وأمر‭ ‬قبطان‭ ‬الطائرة‭ ‬بالهبوط‭ ‬اضطراريا،‭ ‬بينما‭ ‬قدمت‭ ‬المضيفة‭ ‬شكوى‭ ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬الرجل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬قوات‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬نانت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المعتدي،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬متقاعد،‭ ‬أُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬ويخضع‭ ‬حاليا‭ ‬للرقابة‭ ‬القضائية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬للخضوع‭ ‬لمحاكمة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬غودول‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ “‬اعترف‭ ‬بما‭ ‬ارتُكب‭ ‬ضد‭ ‬المضيفة‭ ‬الجوية‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬شديد‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬تسليمه‭ ‬لشرطة‭ ‬الحدود‭”.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬صحيفة‭ “‬ويست‭ ‬فرانس‭” ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬كان‭ ‬يسافر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ “‬جت‭ ‬2‭” ‬للرحلات‭ ‬المنخفضة‭ ‬التكلفة‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬متهم‭ ‬بوضع‭ ‬يده‭ ‬تحت‭ ‬تنورة‭ ‬المضيفة‭ ‬ولمس‭ ‬أعضائها‭ ‬الحميمة‭ ‬أثناء‭ ‬توزيع‭ ‬المرطبات‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.‬

وفي‭ ‬منتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬رحلة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ “‬راين‭ ‬إير‭” ‬بين‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬وفارو‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أزعج‭ ‬خمسة‭ ‬مسافرين‭ ‬إنكليز‭ ‬مخمورين‭ ‬الركاب‭ ‬الآخرين

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