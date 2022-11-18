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الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 28 للمعهد العالي


أعلن المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، في وزارة الداخلية، الخميس، عن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) بداية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للمعهد تلقته TodayNews أن “مديرية ادارة التطوع تعلن عن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، يوم الاحد المصادف 20-11-2022″.

ودعا البيان، الراغبين، بـ”التقديم للدورة وتجهيز صور للمستمسكات هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية وجهين في صورة واحدة، وبطاقة السكن، ووثيقة دراسية للتخرج أو تأييد تخرج بالدرجات، وتأييد إثبات لذوي الشهداء والأقليات وأبناء الضباط المستمرين بالخدمة والمتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة”
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