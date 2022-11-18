تأكيداً لما نشرته (بغداد اليوم).. الداخلية توضح سبب استبدال مدير أمن وسلامة الوزارة اللواء عباس لازم عبود



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2022) استبدال مدير أمن وسلامة الوزارة اللواء عباس لازم عبود.

وذكرت الوزارة في بيان تقلته (بغداد اليوم) أنه “لمقتضايات المصلحة العامة تم استبدال مدير امن وسلامة وزارة الداخلية اللواء عباس لازم عبود وذلك بناءً على توصيات لجنة التفتيش الإداري والمهني ولانتهاء السقف الزمني لشغله المنصب وشموله في التدوير الوظيفي ولاعطاء فرصة لأخوانه الضباط”.

وكشف مصدر مطلع، أمس الخميس، عن تكليف اللواء حمزة عبد زيد كاظم بمنصب مدير أمن وسلامة وزارة الداخلية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه “جرى تكليف اللواء حمزة عبد زيد كاظم بمنصب مدير أمن وسلامة وزارة الداخلية”.

وأضاف ان “تكليف كاظم جاء خلفا للواء عباس العتابي”.

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