الفرهود الذي يجب أن يتوقف فوراً :

https://www.facebook.com/groups/968030646675646/permalink/3059714447507245/

أرجو من الأخوة المعنيين و من رئيس الحكومة العراقية الجديدة بآلذات و من أعضاء البرلمان و كل عراقي شريف عنده ضمير و يخاف على عائلته و أقربائه على الأقل أن يقف بوجه هذا النزيف و هذا الفرهود المنظّم ..

فما معنى أن يأخذ أكثر من 80 ألف مصري و كذا عدد أجنبي رواتب تقاعدية تصل مجموعها إلى 700 مليون دولار أمريكي و هكذا عشرات الآلاف من اللبنانيين و أضعافهم من السوريين و و أضعاف أضعافهم من الأردنيين و عشرات الآلاف من الفلسطينين و الإيرانيين و غيرهم ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي كرواتب تقاعدية كل شهر لهؤلاء المرتزقة .. بينما هناك عراقيين خدموا و جاهدوا عبر مختلف المؤسسات العراقية لم تصرف رواتبهم التقاعدية للآن بحجج واهية مرة يقولون خطأ في الأسم و مرة يقولون موافقة الوزير و مرة كذا و كذا و كلها كذب بسبب خبث القنوات الأدارية التي تمر تلك المعاملات عليها ..!!

عزيز الخزرجي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط