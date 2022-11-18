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انطلاق الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة الثامنة جنوبي الموصل


اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انطلاق الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة الثامنة جنوبي الموصل.

وقال الحشد في بيان ان “قيادة عمليات نينوى شرعت بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي، بدء الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة الثامنة، لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في قاطع جنوب الموصل”

واضاف، ان “قطاعات اللواء 58 تمكنت من العثور على مخلفات حربية للعصابات الإجرامية”.

واشار البيان، ان “المخلفات تمثلت بصواريخ قاذفة وعبوات ناسفة وصواريخ طائرات مسيرة” .

يذكر” ان “العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المرسومة” .

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