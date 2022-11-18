بافل طالباني: سنجاري الديمقراطي الكوردستاني إلى حد “نظام الإدارتين”.

2022-11-15

عربية :Draw

عقد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، الثلاثاء اجتماعا لمجلس مراكزتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية ومنطقة كرميان، في” قلاجوالان” بحضور كل من عضوي الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني (شاناز أبراهيم احمد ورفعت عبدالله)، وكشف مصدر من داخل الاجتماع لـDraw أن بافل طالباني قال خلال الاجتماع،” سنجاري الديمقراطي الكوردستاني إلى حد “نظام الادارتين” أذا لم يتجاوب مع مطالبنا، الديمقراطي يعاني من مشكلة داخلية صعبة وقاسية وهي مشكلة “اولاد العم” (يقصد بذلك توترالعلاقة والخلافات بين كل من نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني).

وبحسب المصدر قال طالباني للحضور،”نحن لدينا أوراق قوية يمكن أن نستعملها في صراعنا مع البارتي وهي ورقة الغاز”

وقال أيضا،” نحن نريد أن نكون شركاء حقيقيين في الحكومة، لإن حكومة إقليم كوردستان بنيت على أساس الشراكة”.

لافتا،”حدثت تغييرات كبيرة في بغداد، لذلك سنعود إلى هناك بثقل كبيروسنقوم بنقل مقرالمكتب السياسي للحزب إلى هناك، وسنقوم بإستعادة كامل مقراتنا في كركوك وسنقوم أيضا بإعادة إعمارمنزل مام جلال في هذه المدينة”.

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