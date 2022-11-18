تعرف على حصص المحافظات من مشروع الألف مدرسة



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حصص المحافظات من مشروع الألف مدرسة، فيما حددت أسباب تفاوت نسب الإنجاز.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “المواقع الألف ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية تم تسليمها إلى الشركتين الصينيتين بور جاينه وسينوتك اللتين أحيل عليهما عقد التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء”، مبيناً أن “المواقع الألف موزعة بين المحافظات بحسب ثلاثة معايير اعتمدتها اللجنة العليا”.

وأضاف مجيد، أن “المعايير شملت الكثافة السكانية لكل محافظة، والدوام المزدوج والثلاثي، إضافة إلى المدارس الكرفانية والطينية”.

وأكد، أن “نسب الإنجاز متفاوتة في العمل بهذه المواقع بحسب فترات التسليم”، مشيراً إلى أن “هنالك إجراءات الفحوصات وتحريات التربة وبعض الإجراءات الفنية والهندسية التي تتخذها الشركة بالتنسيق مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار”.

ولفت مجيد، إلى أن “الألف مدرسة توزعت بواقع 144 مدرسة في بغداد، و44 مدرسة في كربلاء المقدسة، و106 مدارس في ذي قار ، و40 مدرسة في النجف الأشرف، و86 مدرسة في محافظة البصرة، و52 مدرسة بمحافظة ميسان، و48 مدرسة في واسط، و53 مدرسة في المثنى، فضلاً عن 61 مدرسة في الديوانية، و45 مدرسة في بابل، و51 مدرسة في الأنبار، و ديالى 56، وصلاح الدين 78، وكركوك 44، فيما بلغت حصة محافظة نينوى 92 مدرسة”.

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