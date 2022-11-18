تقارير: “اجتماعات مكثفة بين التيار الصدري وحزب الله اللبناني في بيروت”



أفاد موقع “جاده إيران” المختص بالشؤون الإيرانية، الخميس، نقلاً عن مصادر عراقية وإيرانية، بعقد اجتماعات مكثفة بين قيادات التيار الصدري وحزب الله اللبناني في بيروت كـ”صلة وحيدة بين زعيم التيار مقتدى الصدر وطهران”.

وينقل الموقع عن مصادره أن التواصل بين الصدر وإيران يتم عبر ممثل حزب الله في العراق محمد كوثراني بعد انقطاع التواصل المباشر بين الطرفين.

وأضاف أن “اللقاءات شهدت نقاشًا بين الطرفين بشأن تطوّرات المشهد السياسي العراقي منذ ما قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية وما تلاها من تداعيات، بالإضافة إلى السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر “جاده إيران” العراقي، إن “التواصل بين التيار الصدري والإيرانيين مقطوع وإن الحال هو نفسه بين التيار والأطراف الشيعية العراقية الأخرى”.

وأضاف أنّ “قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني كان في بغداد منذ يومين ولم يُحدد له موعد للقاء الصدر”.

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