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رصد طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في بحر عمان


أرشيفية لسفن في بحر عمان
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح الجمعة ، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.

ويوم الثلاثاء، تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحمل قنابل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وقالت الشــركة المالكة للناقلة “باسيفيك زيركون”، إنها أصيبت بمـقـذوف قــبــالة ســواحل عمان، مضيفة: السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.

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