ستة قتلى وعشرون مصاباً في انفجار خزّان غاز بالسليمانية



السليمانية-

كشف مدير إدارة الطوارئ في مدينة السليمانية عرفان علي، الخميس، تفاصيل أولية عن الانفجار الذي شهدته المدينة جراء منظومة غاز في حي كازيوا.

وذكر علي في مقابلة تلفزيونية، إن “الحادث وقع في الساعة 8:00 مساء الليلة ودمر منزلين بالكامل جراء انفجار خزان غاز في حي كازيوا الثاني”.

وفقا للمعلومات، كان أحد المنازل يضم ضيوفا ، لذلك كان المنزل مزدحما وكان هناك العديد من الضحايا.

وأضاف “حتى الآن، تم نقل 15 جريحا إلى المستشفى ولا يزال بعضهم تحت أنقاض المنازل المدمرة”.

أعرب رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، عن تعاطفه من أهالي ضحايا “الانفجار الغازي” في السليمانية.

وقال بارزاني في تغريدة “قلوبنا مع اهالي ضحايا الانفجار في السليمانية. نعزيهم ونشاطرهم الحزن، وارجو من الله ان يسكن الضحايا فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل الجرحى”.

ومساء اليوم كشف محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، عن سبب الانفجار الذي تسبب بانهيار أحد المنازل وسط المدينة، فيما أكد سقوط ستة ضحايا بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين كحصيلة أولية.

وقال أبو بكر، في مؤتمر صحفي، إن “الحادث ناجم عن انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة”، لافتاً إلى أن “طفلاً واحداً من بين ضحايا الانفجار حتى الآن”.

وأبلغ شهود عيان، أن “المنزل الذي حصل فيه التفجير كان يضم عدداً من الضيوف”، لافتين إلى أن “التفجير حصل أثناء عملية إصلاح خلل في أسطوانات غاز في سطح المنزل”.

وأدى انفجار أسطوانة غاز إلى انهيار المنزل في منطقة “كازيو” وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

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