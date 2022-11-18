طقس العراق.. أجواء باردة وضباب يحد من الرؤية في هذه المناطق



توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد أجواء باردة تستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، فيما لفت إلى أن فرص تساقط الأمطار ضعيفة.

وقال عطية عبر حسابه على فيسبوك إن “أجواء مستقرة عموما باردة خلال ساعات الصباح والليل لغاية يوم الثلاثاء مساءً، وأجواء باردة في عموم المدن خلال ساعات الصباح والليل.. ويستمر تواجد السحب المتوسطة والواطئة في سماء مدينة البصرة وفرص ضعيفة لهطول زخات من الامطار جنوبها وكذلك مناطق الحدود بين السماوة والسعودية”.

وأردف: “كما تتواجد السحب في سماء بعض مدن الجنوب بدون اي هطول، وكذلك الاستقرار في الطقس يشمل المدن كافة مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي”.

وبين أن “فرص تشكل موجات من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية متوقع صباح وفجر السبت تشمل بادية النجف وكذلك مناطق من مدن نينوى والانبار والسليمانية وشمال اربيل وكركوك”.

وتابع: “أيضا فرص واردة لـ تشكل ضباب خفيف وتدني الرؤية في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب البلاد”.

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