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مصرع شخص وإصابة ثلاثة إيرانيين بحادث مروع جنوبي العراق


افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر ان “عجلة صالون كانت تقل 4 أشخاص بضمنهم السائق، تعرضت لحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع غربي الناصرية اثناء اصطدامها بعجلة تريلة عائدة لسائق من اهالي محافظة المثنى”.

وبين المصدر، ان “العجلة الصالون توفي سائقها العراقي على الفور، فيما أصيب الثلاثة الآخرون الذين كانوا على متنها وهم إيرانيون مقيمون في الكويت.

وبين المصدر، ان “المواطنين الإيرانيين كانوا متوجهين لزيارة العتبات الدينية في محافظة كربلاء”.

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