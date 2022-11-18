مقابلة مع إدغار موران حول تغيير الحياة

ترجمة د زهير الخويلدي

الترجمة

“يعتبر تفكير إدغار موران استثنائيًا من نواحٍ عديدة: هائل ومتلون وغير تقليدي. بالتناوب إلى عالم الاجتماع والفيلسوف والأنثروبولوجيا والنبي، فهو بعيد المنال بقدر ما لا مفر منه. إنه يسخر من حدود التأديب وأحيانًا يسخر من نفسه أيضًا. عمل إدغار موران ضخم ومتلون ويشبه، من بعيد، عمل جاك متعدد المهن. افتتح أولاً العديد من المشاريع في الأنثروبولوجيا (بمقال عن الموت)، ثم في علم الاجتماع (دراسة الثقافة الجماهيرية والشباب وتطوير علم اجتماع الحاضر)، قبل أن يكرس نفسه لمشروعه الأنثروبولوجي العظيم. من التعقيد. كما درس السينما والإشاعات وتحولات المجتمع الفرنسي وطبيعة الاتحاد السوفيتي وحياة الأفكار قبل أن يصبح نوعًا من نبي يدعو إلى “سياسة حضارية” جديدة، لكن وراء هذه الانتقائية الواضحة تكشف عن وحدة عميقة. علاوة على ذلك، ربما أخطأ موران في التسويق بتعميد أسلوبه في التفكير “التعقيد”. كان مصطلح “البساطة” أكثر ملاءمة. لأنه يوجد في مقاربته للإنسان – المكونة من قوى متنوعة تجتمع معًا وتواجه بعضها البعض – كل من الإحساس بالتعقيد والوحدة العميقة.

“”تغيير الحياة”، شعار الشاعر آرثر رامبو، لم يعد يمثل تطلعات الفرد اليوم بل يجب أن يكون طموح عصرنا. تواجه الإنسانية تحديًا كبيرًا: فهي تدعو إلى سياسة حضارية تفترض أيضًا إصلاحًا للحياة.

لقد خصصت جزءًا من كتابك المنهج لتعريف “إصلاح الحياة” الذي يرافق ويبرر سياسة الحضارة الضرورية لمواجهة التحديات الكبرى للإنسانية. ماذا تقصد بإصلاح الحياة؟

في الواقع، فإن “المسار” الذي أقترحه يرسم أفقًا آخر غير ذلك الذي يدفعنا إليه التاريخ الحالي. كوكب الأرض منخرط في عملية جهنميّة تقود البشرية إلى كارثة متوقّعة. فقط التحول التاريخي سيكون قادرًا على حل الأزمات – الكبرى والمتعددة – البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدد وجود حضاراتنا في عملية التوحيد. في المنهج، لا أتتبع “برنامجًا” سياسيًا، بالمعنى الضيق للمصطلح، ولكن مسارًا، مسارًا يتكون من اقتران مسارات متعددة يجب أن نوجه أنفسنا نحوها من أجل مواجهة التحدي المتمثل في أزمة الإنسانية. تمر “سياسة الإنسانية” هذه بإصلاحات اقتصادية وسياسية وتعليمية وتجديد الفكر السياسي، والتي أحاول تحديد الخطوط العريضة لها. تتضمن هذه الإصلاحات المجتمعية أيضًا “إصلاح الحياة”. التنمية هي آلة شيطانية للإنتاج / الاستهلاك / التدمير تدفعنا نحو الأزمات البيئية والاقتصادية. تجد هذه العملية توازيًا على المستوى الفردي: إن تطور الفرد يعتبر كميًا وماديًا بشكل أساسي، مما يؤدي بين الأثرياء إلى سباق جهنمي نحو “دائمًا المزيد” ويؤدي إلى الشعور بالضيق داخل مفهوم الخير، وتدهور الفكرة في الراحة الوحيدة. من الضروري أيضًا تعزيز الحياة الجيدة، والتي تشمل الاستقلالية الفردية والاندماج في مجتمع واحد أو أكثر، للسيطرة على قياس الوقت الذي يحط من وقت حياتنا، وتقليل تسمم الحضارة الذي يجعلنا نعتمد على التفاهات والفوائد الوهمية. لطالما اعتبرت المجتمعات الغربية نفسها مجتمعات “متحضرة” مقارنة بالمجتمعات الأخرى، والتي تعتبر همجية. في الواقع، أنتجت الحداثة الغربية هيمنة بربرية جليدية مجهولة الهوية، وهي الحساب والربح والتقنية، ولم تمنع بشكل كافٍ “الهمجية الداخلية”، المكونة من عدم فهم الآخرين، الازدراء، واللامبالاة. لقد أنجزت المجتمعات المعاصرة للكثيرين ما كان حلمًا لكبار السن: الرفاهية المادية والراحة. في الوقت نفسه، تم اكتشاف أن الرفاهية المادية لا تجلب السعادة. أسوأ! تبين أن الثمن الذي يجب دفعه مقابل الوفرة المادية هو تكلفة بشرية باهظة: الإجهاد، والسباق من أجل السرعة، والإدمان، والشعور بالفراغ الداخلي … علاوة على ذلك، على المستوى البشري، نظل بربريين: العمى عن النفس وعدم فهم الآخرين يتم التعبير عنها على مستوى المجتمعات والشعوب وكذلك على مستوى العلاقات الشخصية، بما في ذلك داخل العائلات والأزواج. العديد يفصلون ويمزقون بعضهم البعض؛ تشبه هذه الصراعات صراعات حربية تقوم على الكراهية ورفض فهم الآخر. الأزواج الآخرون يتعايشون فقط. في الشركات والمؤسسات، تسود العشائر والعصائر التي ابتليت بالغيرة والاستياء والكراهية أحيانًا. هذه الرغبات والأحقاد تسمم كلاً من حياة المحسود عليهم أو المكروهين، ولكن أيضًا حياة الحسود والكارهين. على الرغم من وسائل الاتصال المتعددة، فإن سوء التفاهم فيما يتعلق بالشعوب الأخرى آخذ في الازدياد. الوحشية والهمجية على استعداد للظهور في كل إنسان متحضر. إن رسائل الرحمة والأخوة والتسامح التي ورثتها الروحانيات العظيمة والأديان والفلسفات الإنسانية بالكاد قد أثرت على درع البربرية الداخلية. إن التطلع إلى فن الحياة الجديد هذا آخذ في الظهور في المجتمع بسبب الشرور الناتجة عن أنماط حياتنا الحالية. ومن هذا التوقع يمكننا استخلاص ما يمكن أن يكون عليه إصلاح الحياة.

ما هي المبادئ التي يرتكز عليها “فن الحياة” الجديد هذا؟

فكرة فن العيش قديمة. كرست فلسفات الهند والصين والعصور اليونانية القديمة نفسها لهذا البحث. إنها تقدم نفسها اليوم بطريقة جديدة في حضارتنا تتميز بالتصنيع والتحضر والتنمية وتفوق الكمي. إن التطلع المعاصر إلى فن الحياة هو أولاً وقبل كل شيء رد فعل مفيد لأمراض حضارتنا، وميكنة الحياة، والتخصص المفرط، والكرونومتر. إن تعميم الشعور بالضيق، بما في ذلك داخل الرفاهية المادية، يثير، كرد فعل، الحاجة إلى السلام الداخلي، والوفرة، والوفاء، أي التطلع إلى الحياة الحقيقية “. يعتمد العيش الكريم على عدة مبادئ: الجودة لها الأسبقية على الكمية، والامتلاك فوق الحد، والحاجة إلى الاستقلالية والحاجة إلى المجتمع يجب أن تكون مرتبطة، وشعر الحياة، وأخيرًا الحب، الذي هو قيمتنا ولكن أيضًا حقيقتنا العليا. سيؤدي إصلاح الحياة هذا أيضًا إلى التعبير عن الإمكانات الغنية الكامنة في كل إنسان.

بشكل ملموس، كيف يمكن تطبيق ذلك؟

المهمة الأولى هي تحرير النفس من طغيان الزمن. إيقاعات حياتنا الحالية مبنية على الأجناس الدائمة. السرعة، هطول الأمطار، الانطلاق الذهني تجعلنا نعيش بوتيرة محمومة. قال سينيكا يجب أن نجعل أنفسنا سادة الوقت، فهذا أغلى بكثير من المال. مثلما توجد حركة طعام بطيئة، يجب تطوير وقت بطيء أو سفر بطيء أو عمل بطيء أو مدينة بطيئة. أن تعيش حياتك أهم من أن تجري خلفها. تتطلب إعادة تخصيص الوقت تنظيمًا جديدًا للعمل، والنقل، وإيقاعات المدرسة، وإيقاعات الحياة. وهذا يعني أيضًا إعادة اكتشاف معنى ” اغتنم اليوم أو وقت النهار “: تعلم العيش “هنا والآن”، كما أوصت به الحكمة القديمة. يتطلب إصلاح الحياة تباطؤًا عامًا ومدحًا للبطء. التوقف عن الجري هو وسيلة لاستعادة وقتنا الداخلي. يجب أن نستبدل اكتئاب التناوب الخبيث / الإثارة التي تميز حياتنا الحالية بزوجين يجمعان الصفاء والشدة.

ماذا يعني هذا؟

لا يمكن أن يقوم الوجود الإنساني الكامل على انسجام تلقائي بين ميولنا المتناقضة. تتطلب الحياة المنجزة حوارًا دائمًا بين متطلبات العقل ومتطلبات العاطفة: لا يمكننا تنظيم حياتنا سواء بالحساب والعقلانية الباردة، أو على العاطفة وحدها التي، بدون ضبط النفس، تؤدي إلى الهذيان. يجب أن نتعلم كيفية إضفاء الطابع الإنساني على دوافعنا وعواطفنا من خلال الضوابط الانعكاسية: وهذا يعني تطوير قدرتنا على احتواء الوهن، الضغينة، الاستياء ، الغضب ، وما إلى ذلك. هذا التمكن من أنفسنا لا يعني بأي حال قمع دوافعنا. الجنس البشري هو كلا من الانسان العارف والانسان غير العاقل: المشكلة هي التعبير بين هذين البعدين الأساسيين لوجودنا. لا يمكن القيام بذلك بدون معرفة الذات، المتخلفة في حضاراتنا. امتاز الغرب بمعرفة الطبيعة وإتقانها بدلاً من معرفة الذات وإتقانها. لمعرفة الذات، يجب على المرء أن يطور الانعكاسية والفحص الذاتي والنقد الذاتي. إنه تمرين صعب لأنه يتعلق بمسألة التخلص من الأفكار الثابتة والروتين العقلي في النفس، وإخضاع معتقداته ويقينه للنقد، وهو ليس بالأمر السهل لأننا نميل إلى انتقاد الآخرين وتشويه سمعة الخصم. يفترض الفحص الذاتي جزءًا من الاستهزاء بالنفس، وهذه القدرة على السخرية من النفس، وهي شكل من أشكال النأي والابتعاد. يتضمن إصلاح حياتنا أيضًا التخلص من جميع إدماننا على الاستهلاك. هذا لا يعني أن عليك أن تتخلى عن ملذات الأكل لتعيش في الزهد، والاقتصاد، والتقييد الدائم، والصرامة والحرمان. الاستهلاك الجيد يعني، على العكس من ذلك، تعلم إعادة اكتشاف مذاق الأشياء. حياة ثرية وكاملة تتناوب بين فترات الرصانة وفترات الاحتفال. يجب أن تتبع فترات ضبط النفس لحظات أساسية من الإفراط في الاحتفال، ما أسماه جورج باتاي “الاستهلاك”. اليوم، يجب على المجتمع أن يعالج نفسه من “شراء الحمى”، والاستهلاك المفرط. هذا لا يمنع شراء الشهوة والسحر.

لذلك فإن إصلاح الحياة ليس مجرد تمرين على البساطة الطوعية. هل سيدعونا أيضًا إلى إعادة سحر حياتنا؟

نعم، ولكن مع إدراك استحالة العيش الدائم في نعيم. يفترض وضعنا البشري تناوبًا بين “الحالات المبتذلة” و “الحالات الشعرية”، وهما قطبان في حياتنا. إن الحالة المبتذلة تتوافق مع الأنشطة والقيود المفروضة علينا. وتتوافق الحالة “الشعرية” مع لحظات الخلق والاحتفال والحوار والمشاركة والحب. يتبع الاثنان بعضهما البعض ويتورطان في الحياة اليومية: بدون نثر لا يوجد شعر. من العبث أن نأمل في حياة ساحرة تكون فيها الحالة الشعرية دائمة. مثل هذه الحياة سوف تتلاشى في النهاية. نحن ملتزمون بالتكامل والتناوب بين الشعر والنثر.

ضد ويلات الفردية وتجاوزات الاستقلالية، يدعو الكثيرون الآن إلى العودة إلى التضامن والتعاطف والإيثار. ماذا تظنون؟

يجب أن يشمل إصلاح الحياة في نفس الوقت اثنين من أعمق التطلعات الإنسانية التكميلية: التأكيد، “أنا” في الحرية والمسؤولية، وتلك الاندماج، لـ “نحن” التي تؤسس “الاعتماد” على الآخرين في التعاطف، الصداقة والحب. يشجعنا إصلاح الحياة على الانضمام إلى المجتمعات دون أن نفقد أيًا من استقلاليتنا. تتعلق إحدى أولويات إصلاح الحياة بتعلم أشكال جديدة من التواصل الاجتماعي. ما يسمى بسياسة الرعاية والاهتمام بالآخرين هو جزء من المشاريع الكبرى لإصلاح الحياة. يجب تقديم المساعدة والتضامن في “دور التضامن” التي تضم مساعدات طارئة لأي ضائقة وخدمة تضامن مدني للشباب. وهذا يدل بوضوح على أن إصلاحات الحياة لا تقوم فقط على الضمير الشخصي، بل على مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. التعاطف، والإحسان، واللطف، والإيثار، والاهتمام بالآخرين موجودة في جميع البشر باعتبارها نزعات أساسية: نرى هذا على وجه الخصوص أثناء الكوارث الكبرى حيث يتم تنشيط نوبات الكرم بشكل عفوي، حتى بالنسبة للسكان البعيدين. يحتاج هذا الاستعداد إلى التنشئة والتحفيز والتشجيع والتعلم.

لكن على وجه التحديد، كيف نحقق مثل هذا الإصلاح في الحياة؟ ما هو الإصلاح المؤسسي الذي يعنيه؟

يتطلب إصلاح الحياة التعلم والإصلاح الشخصي. في الوقت نفسه، يدعو إلى إصلاح التعليم وكذلك إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، ووعي جديد للمستهلكين، وإعادة إنسانية للمدن، وإعادة إحياء الريف. أدرج في كتابي جميع مجالات الإصلاحات اللازمة. لا يمكن الانخراط في مسار جديد على المستوى الشخصي فقط أو على المستوى الجماعي فقط. وهذا يتطلب تعدد الإصلاحات التي من شأنها أن تتطور لتصبح مترابطة. لقد اقتبست من أندريه جيد الذي يتساءل عما إذا كان يجب البدء بتغيير المجتمع أو التغيير الشخصي. ابدأ من كلا الجانبين في نفس الوقت. قال غاندي: “يجب أن نحمل في داخلنا العالم الذي نريده. لكن هذا لا يكفي، تمامًا كما أن إلغاء نظام التشغيل لا يكفي، والذي يتم استبداله على الفور بنظام آخر، كما أظهر مثال الاتحاد السوفيتي، الذي فشل في النهاية. أنا لست مثاليًا ساذجًا. يعتقد المثاليون الساذجون أن نوعًا واحدًا فقط من الإصلاح يمكن أن يحسن حياة الإنسان والمجتمع. لأنني أرى أن كل شيء مرتبط – وهذا هو الفكر المعقد – أستنتج أن الطريقة الوحيدة هي طريق تماسك الإصلاحات. بالطبع، هذا لا يزال غير مؤكد للغاية. تم الكشف في كل مكان في العالم عن مجموعة من المبادرات الإبداعية، تظهر لنا إرادة العيش التي تتجاهلها البيروقراطيات والأحزاب. لم يربط أي شيء بين هذه المبادرات. بمعنى ما، نحن فقط في بداية البداية. في التاريخ، بدأ كل تحول كبير – ديني وأخلاقي وسياسي وعلمي – منحرفًا عن المسار الرئيسي وصغير عن حالة الأشياء. هذا يسمح لنا أن نأمل، وهو أمر غير مؤكد بوضوح. إصلاح الحياة مغامرة داخلية ومشروع حياة ومشروع جماعي.”

مقابلة أجراها جان فرانسوا دورتييه لمجلة العلوم الإنسانية، العدد الخاص رقم 18 – مايو / يونيو 2013

كاتب فلسفي

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