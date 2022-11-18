هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي شمال شرق سوريا



استهدف هجوم صاروخي قوات التحالف الدولي في قاعدة القرية الخضراء في شمال شرقي سوريا، مساء أمس الخميس، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”.

يشار الى ان “القرية الخضراء” تضم قوات من التحالف لاتزال منتشرة في سوريا للقتال ضد تنظيم داعش.

وكشف بيان صادر عن “سنتكوم” أن الهجوم لم يسفر عن “وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الصاروخي”.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، الكولونيل جو بوتشينو، إن “الهجوم يعرض قوات التحالف، والمدنيين للخطر”.

الكولونيل جو بوتشينو، وصف هذا الهجوم بأنه “يقوض استقرار وأمن سوريا والمنطقة”، مؤكدا أن “القوات الأميركية فتحت تحقيقا في الحادث”.

وسبق لهذه القاعدة أن استهدفت في تموز وكانون الثاني الماضيين بصواريخ، أسفرت عن إصابة أربعة عسكريين أميركيين في تموز، فيما لم يسفر هجوم كانون الثاني عن سقوط جرحى.

وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، والتي هي على مقربة من الحدود العراقية، الى هجمات، فيما تتهم واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالوقوف وراء هكذا هجمات.

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