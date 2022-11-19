إيران: استشهاد رئيس استخبارات لحرس الثورة في كرمانشاه على أيدي مثيري الشغب



مسلسل الهجمات الإرهابية على قوات الأمن في إيران يستمرّ، مع استشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة في مدينة صحنه، التابعة لمحافظة كرمانشاه، على أيدي مثيري الشغب.

استشهد رئيس استخبارات حرس الثورة الإيراني في مدينة صحنه، التابعة لمحافظة كرمانشاه، العقيد نادر بيرامي، اليوم الجمعة، على أيدي مثيري الشغب.

وقال محافظ مدينة صحنه، جهانبخش زنغنه تبار، في مقابلة مع وكالة “إيرنا”، إنّ “مجموعة من مثيري الشغب والبلطجية قامت، خلال مراسم في مدينة صحنه (شرقي كرمانشاه)، بإحداث الفوضى، وهاجمت قوات الأمن بالأسلحة البيضاء”.

وأضاف المحافظ الإيراني أنّ “العقيد بيرامي استُشهد خلال هذا الهجوم”، مؤكداً أنّ “المتورطين في قتله تم اعتقالهم على الفور من جانب الأجهزة الأمنية، وجرى تسليمهم إلى العدالة”.

يأتي ذلك بعد أن استُشهد عنصران من قوات التعبئة الإيرانية، وعنصران آخران من قوات حرس الحدود، في حادثين في إيران، أمس الخميس.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، “إسرائيل” وأجهزة استخبارات غربية، الخميس، بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها، مؤكداً أنّ الإيرانيين لن يُخدعوا بمثل هذه الخطط.

وفي وقتٍ سابق، أمس، قال قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، إنّ بلاده “تشهد مؤامرة كبيرة ضد شعبها، يتصدّرها مخدوعون أصبحوا صدى للأعداء في الداخل من أجل إثارة الفتن”.

وأضاف اللواء سلامي، في كلمة، أنّ “أعداء ايران توجّهوا اليوم نحو حرب الشهداء”، مشيراً إلى أنّ “كل شياطين العالم اجتمعت ضد إيران، وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني والسعودية وغيرهم”.

ونقل مراسل الميادين، عن مصادر أمنية، قولها إنّ مثيري أعمال الشغب بدأوا مرحلة جديدة من التحرك تهدف إلى إشعال حرب داخلية مسلَّحة في إيران.

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