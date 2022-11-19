الديمقراطي الكوردستاني يختار أعضاء الهيئة التنفيذية لمكتبه السياسي



اختار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، أعضاء الهيئة التنفيذية في مكتبه السياسي، المكونة من 5 أعضاء، على أن يكون أحدهم مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب.

وأفاد مصدر من المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني لـ ‹كوردستان 24›، أن المكتب السياسي للحزب اختار خلال اجتماعه اليوم، أعضاء هيئته التنفيذية.

وكشف المصدر، أن أعضاء الهيئة التنفيذية هم كل من:

– فاضل ميراني

– هوشيار زيباري

– آزاد برواري

– محمود محمد

– سيداد بارزاني

ومن المقرر أن يكون أحد هؤلاء الأعضاء، مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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