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حصيلة جديدة لواقعة السليمانية وصور للخراب الذي خلفه الانفجار


السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، بلوغ حصيلة انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل في حي “كازينو” بمدينة السليمانية 7 ضحايا من المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الضحايا المدنيين السبع تتراوح اعمارهم بين 11 – 55 عاما بينما أُصيب 11 آخرون بجروح”، مشيرة الى أن ” أربعة من المصابين حالتهم الصحية غير مستقرة”.

وتابعت، أن “أكثر من 13 شخصا في عداد المفقودين”، مؤكدة أنها “وجهت المراكز الصحية القريبة من محل الحادث بعلاج المصابين”.

ووقع الانفجار في السليمانية يوم امس الخميس، “بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي کازیوە، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة”.

وتواصل فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوع الانفجار، انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض.

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