حلاج العصر العباسي ! (*) بقلم د. رضا العطار

يسميه البغادة منصور الحلاج، اصله من مدينة البيضاء في جنوب ايران، ونشأ في واسط في العراق، وتنقل في بلدان كثيرة واستقر في بغداد – كان ظهوره في الجيل اللاحق للبسطامي، زعيم الشطح الصوفي الذي اوصل التجربة الروحية للتصوف الى ذروتها ووضع اسس الاتحاد والفناء في الذات الالهية من خلال معادلة معقدة يتأله فيها الانسان ويتأنسن الاله. و يتجلى هذا المعنى في قول الحلاج مخاطبا ربه :

مزجت روحك في روحي كما * * * تمزج الخمرة في الماء الزلال

فإذا مسّك شئ مسّني * * * فإذا انت انا في كل حال

ويضيف : انا من اهوى ومن اهوى انا * * * نحن روحان حلت بدنا

فإذا ابصرتني ابصرته * * * وإذا ابصرته ابصرتنا

لم يقف الحلاج عند حدود، بل تحرك في وسط واسع لاقامة دولة الحق التي لم يفكر بها من سبقه – – جاء في ( العبر ) للذهبي ما ننقله بنصه المنقول من مخطوطة المتحف البريطاني (3006 . or ) ورقة 124 :

( جاء هذا الرجل بخراسان وما وراء النهر (آسيا الوسطى) فكانوا يكاتبونه من الهند بالمعتبر ؟ ومن بلاد الترك بالمغيث – اما البلاد القريبة فكانوا يكاتبونه بابي عبد الله الزاهد ومن خوزستان بالشيخ حلاج الاسرار، وسماه اشياعه ببغداد و البصرة، المخبر )

وجاء في (روضات الجنات) للخونساري – ان اصل هذا الرجل كان من الشيعة الامامية وكان يدعو الى نصرة اهل البيت ويبشرهم بالفرج وخروج الصاحب من الطالقان ويصرف وجوه العامة من متابعة بني العباس، فاتهموه بالزندقة والخروج من الدين ليقتلوه بهذه الوسيلة.

كان الحلاج يغامر في اقامة الدولة المشاعية التي اقامها اصحابه القرامطة في شرقي العرابيا وسواد الكوفة وكان يريدها كبيرة تشمل ديار الاسلام – وهذا طموح قطب صوفي غير مقيد بمحدودية السياسي والعسكري – ويستفاد من الروايات انه كان يدير حركة شاملة تمتد ما بين الهند وآسيا الوسطى وايران والعراق – وياتي استقراره في بغداد لكونها المركز وكأنه اراد الانقلاب منها ليضمن له الشمول.

وكان لجمهور البغادة من الحنابلة تعاطف مع تحركاته. وقد ايده القطب البغدادي محمد بن خفيف وكان يتفقه للمذهب الحنبلي. – – – وعلاوة على العامة، كان للحلاج انصار من الاداريين وكتاب الدواوين، اما الاقطاب من البغادة فكان لسان حالهم يقول :

(ان كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج)

كان الخليفة العباسي المقتدر بحاجة الى شرطي جاهل، لا يعرف ان يقرأ ويكتب ليقمع معارضيه، فاستوزر حامد بن العباس الذي تولى محاكمة الحلاج بنفسه واعدامه، وكان عدوا للحلاج والحنابلة معا. وعلى اثر ذلك تظاهر جمهور الحنابلة في بغداد محتجين. والجدير بالذكر ان القطب البغدادي ( ابن عطا ) كان الشخص الثاني الذي استجوبه مع الحلاج. والذي خاطب حامد يقول ( ما لك ولهذا ؟ عليك بما نصبت له نفسك من اخذ اموال الناس وظلمهم وقتلهم فما لك ولكلام هؤلاء السادة الاولياء ؟ ) فامر حامد بسجنه وتعذيبه. فدعا عليه ابن عطا قائلا ( اللهم اقتله واقطع يديه ورجليه ! )

وبعد مدة قصيرة قُتل حامد شر قتلة، ثم قطعت يداه ورجلاه واحرقت داره.

يقول ابن كثير : ( ولكن العوام يرون ذلك كعادتهم بفعل الدعاء الذي نطق به ابن عطا (

وقد نقل ابن ابي الحديد في (شرح النهج) شعرا للحلاج يشكو فيه من سوء الفهم واستند فيه الى شكوى سابقة لعلي بن ابي طالب يقول فيها :

يارب مكنون علم لو ابوح به * * * لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا

ولأستحل رجال صالحون دمي * * * يرون اقبح ما يأتونه حسنا

قال المناوي في (الكواكب الدرية) : ان دم الحلاج عندما وقع على الارض، استدار وكتب : الله، الله، اشارة الى توحيده. ثم تسائل : لماذا لم يكتب دم الحسين الذي اريق يوم عاشوراء ؟ فأجاب لأنه لا يحتاج الى تبرئة، بخلاف الحلاج.

المناوي من المدافعين عن الحلاج. وقد ذكر ان الجمهور يعتقدون ولايته. ومراده جمهور اهل التصوف. والخبر الذي رواه عن دم الحلاج، وظفه للدفاع عنه وتبرئته من الزندقة – وكان في حاجة الى ذلك – لانه قُتل بتهمة الزندقة. فكتب دمه كلمة الله لأثبات ايمانه.

واذ كان السؤال يتجه الى دم الحسين، ولماذا لم يكتب كلمة الله، بعد ان سال على ثرى كربلاء ؟ – – يكون الجواب ان الحسين لم يكن في حاجة الى تبرئة، لان قاتليه لم يكن لديهم مندوحة للطعن في ايمانه، مع كونه الحفيد المباشر للنبي وكون ان قاتليه من الامويين، هم المتهمين بمعاداة الاسلام.

هذه الحقائق يعرفها الناس، في زمان الحسين وبعده، فلم يكونوا في حاجة الى صنع معجزة تبرئه كالتي صنعوها للحلاج.

* مقتبس من كتاب مدرات صوفية لهادي العلوي مع التصرف

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