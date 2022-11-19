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سوناك يلتقي زيلينسكي في كييف.. ويتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

وكالات – أبوظبي

وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.

وكتب زيلينسكي على تلغرام “منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى”، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.

وأضاف “خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي”.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: “سنواصل دعم أوكرانيا. سنقدم 50 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا لمواجهة الضربات الجوية الروسية”.

وأكد المسؤول البريطاني على “العمل لإعادة بناء محطات الكهرباء والمشافي، وسنقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا”.

من جانبه قال زيلينسكي إن “الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا”، لافتا إلى أنه بحث مع سوناك مسألة “الأمن الغذائي”.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أقوى الداعمين الغربيين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.

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