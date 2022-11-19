كركوك … استشهاد أربعة جنود اثر هجوم لداعش



أفادت شرطة كركوك، باستشهاد أربعة جنود من الجيش العراقي اثر هجوم شنه عناصر تنظيم داعش في أطراف المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري اليوم السبت (19 تشرين الثاني 2022) إن “مقاتلي تنظيم داعش شنوا هجوماً على قيادة الفرقة الثامنة من اللواء 31 عند آخر نقطة حدودية بين الجيش وقوات البيشمركة”، مشيرا الى استشهاد أربعة جنود عراقيين جراء الهجوم.

وأوضح نوري أنه “وبعد الهجوم، وصل قائد مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية في كركوك العميد الركن علي الفريجي إلى الموقع وأطلق عملية بحث للعثور على مقاتلي داعش”.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني، بأن أسماء الجنود الأربعة، هم فراس كظوم وعامر ناصر واحمد كاظم وصفاء.

يشار الى ان وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في 18 تشرين الثاني 2022 في بيان لها، أن الشرطة الاتحادية اكتشفت قاعدة لمقاتلي داعش في منطقة وادي شاي بمحافظة كركوك.

وبحسب البيان، تم العثور في القاعدة على أسرّة لـ 15 مقاتلاً وهواتف محمولة وإمدادات طبية وطعام.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد حذّر يوم الخميس (17 تشرين الثاني 2022)، في مؤتمر الشرق الأوسط للسلام والأمن في الجامعة الأميركية في دهوك باقليم كوردستان من خطر تنظيم داعش.

يذكر انه في عام 2021، نفذ تنظيم داعش 257 هجوماً في أنحاء مختلفة من العراق، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 387 شخصاً وإصابة 518 آخرين، فضلاً عن خطف 37 شخصاً.

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