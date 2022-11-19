لواء علي الأكبر ينعى استشهاد امر فوج الاشتر بانفجار عبوة ناسفة في ديالى



نعى لواء علي الأكبر، اليوم السبت، باستشهاد واصابة اربعة من مقاتليه اثناء اشتباكات مع عصابات داعش الإرهابية في ديالى

وذكر المكتب الإعلامي للواء بيان مقتضب ان “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للواء على الأكبر، مما اسفرت عن استشهاد واصابة واصابة 5 مجاهدين”.

وأضاف، ان “القائد احمد مكصد آمر فوج الاشتر في لواء علي الأكبر استشهد، وأصيب كل من المجاهد حيدر جميل والمجاهد سجاد عبد العباس والمجاهد محمد امين والمجاهد جاسم محمد”.

وظهر اليوم افاد مصدر امني بارتفاع حصيلة انفجار عبوة ناسفة على قوة امنية مشتركة في العظيم بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن “الحصيلة ارتفعت الى شهيد و8 جرحى بينهم ملازم أول في مكافحة المتفجرات”.

وكان المصدر ذاته افاد في وقت سابق، باستشهاد واصابة 5 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة على قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش شمال شرق بعقوبة في ديالى.

وقال المصدر، لــ (بغداد اليوم)، إن “عبوة ناسفة انفجرت في منحدر بعمق تلال حمرين شرقي ناحية قره تبه 110كم شمال شرق بعقوبة كانت تستهدف قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش”.

وأضاف، أن “الانفجار أسفر عمن سقوط شهيد واصابة 4 بينهم حالات حرجة”.

وفي وقت سابق، فككت مفارز مديرية المتفجرات عبوة ناسفة خلال العمليات الجارية في ناحية قرة تبة، حيث أصيب أحد افراد مفارز متفجرات اللواء 23 في الحشد الشعبي اثناء محاولته تفكيك العبوة.





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