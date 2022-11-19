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نائب يتحدث عن 200 مليار دولار و135 طن ذهب لدى العراق: يجب زيادة درجات التوظيف


طالب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب محما خليل، الاثنين، الحكومة بإضافة درجات وظيفية جديدة في موازنة 2023.

وقال خليل في تصريح إن “وضع العراق الاقتصادي مستقر نتيجة ارتفاع اسعار النفط كذلك ما يملكه البلد من احتياطي نقدي اضافة الى الموازنة ليصل الى قرابة 200 مليار دولار فضلاً عن رصيد البلاد من الذهب الذي يبلغ ما يقارب 135 طناً”.

واضاف، ان “هذه الوفرة المالية تضع إمكانية أمام الحكومة لإضافة درجات وظيفية جديدة حيث توجد أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل بمختلف الاختصاصات”.

وتابع خليل أن “هنالك قطاعات خدمية وانتاجية بحاجة الى ايدي عاملة وتعيين دماء جديدة وشابة وهذا الأمر يقع على عاتق حكومة السوداني”.

يشار الى ان العراق يشهد استقراراً اقتصادياً ووفرة مالية، حيث وصل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى اكثر من 90 مليار دولار، وسط مطالبات عديدة في استثمارها لتحسين الواقع المعيشي.

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