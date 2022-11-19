نيجيرفان بارزاني يتابع هاتفياً تطورات الانفجار الغازي في السليمانية



قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، تعازيه لذوي ضحايا الانفجار الغازي، في محافظة السليمانية، فيما أبدى استعداده التام لأي مساعدة وإسناد.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه بارزاني، مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر، لمتابعة حادثة انفجار أسطوانة الغاز التي تسببت بمصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

واستفهم بارزاني، خلال الاتصال من أبو بكر، آخر أخبار الضحايا والمصابين ونقل تعازيه ومواساته لأسر وذوي الضحايا، واستعداده لاية مساعدة وإسناد للجهات المعنية في السليمانية، بحسب البيان.

من جانبه، عبر محافظ السليمانية، عن شكره وتقديره لبارزاني، وشرح له آخر المساعي لعمليات الإنقاذ وكيفية حصول الانفجار وأضراره، وفق البيان.

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