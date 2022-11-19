نيجيرفان بارزاني يشارك بمجلس عزاء ضحايا انفجار السليمانية



يشارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (19 تشرين الثاني 2022) في مجلس عزاء ضحايا الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في مدينة السليمانية، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وأكد دلشاد شهاب مستشار رئيس إقليم كوردستان نبأ زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية، وقال إن نيجيرفان بارزاني سيحضر مجلس عزاء ضحايا الانفجار في السليمانية ظهر اليوم.

وتم صباح اليوم السبت مواراة جثامين 14 شخصاً لقوا حتفهم في انفجار السليمانية في مراسم شارك بها آلاف الأشخاص.

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية باقليم كوردستان قد اعلنت إن انفجارا قويا وقع في منزل في حي كازيوة في السليمانية مساء الخميس الماضي.

واسفر حادث الانفجار عن مقتل 15 شخصاً فضلا عن اصابة 12 آخرين.

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