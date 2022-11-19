هل سيعود ترامب إلى البيت الأبيض؟ ولماذا نُشَكّك في هذا الاحتِمال ونُحَذّر المُراهنين العرب على هذه العودة ونُجومها كوشنر وإيفانكا وبومبيو من خيبةِ أمَلٍ كُبرى؟



أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السّابق ترشّحه رسميًّا لانتِخابات الرئاسة الأمريكيّة بعد عامين (2024) مُكرّرًا وعوده بعودة أمريكا القويّة ومُنتقدًا خصمه الديمقراطي جو بايدن بإضعافها، وتفشّي الجريمة والعُنف في عهده، وارتِفاع مُستوى التضخّم وغلاء المعيشة، والنّقطة الأهم أن الرئيس الحالي يقود البلاد إلى حربٍ نوويّة.

الحزب الجمهوري الأمريكي يعيش حاليًّا حالةً من الانقِسام، أظهرت الانتخابات النصفيّة الأخيرة أنّه أكبر ممّا توقّعه الكثيرون وجاءت نتائجها التي أكّدت سيطرة الحزب الدّيمقراطي على مجلس الشّيوخ مُفاجأةً للكثيرين، وشكّكت في مصداقيّة مُؤسّسات استِطلاع الرأي التي تنبّأت بفوزٍ ساحقٍ لهم، أيّ الجمهوريين على مجلسيّ النوّاب والشيوخ.

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