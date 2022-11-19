هل يعرقل إلغاء مباراة كوستاريكا إقامة خليجي 25 بالبصرة؟.. اتحاد الخليج يُجيب



أكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، اليوم السبت، حول استضافة مدينة البصرة العراقية خليجي 25 في موعده وكما هو مقرر له مسبقاً.

وقال الرميحي في تصريحات صحفية : “لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهناك اطلاع دائم على المستجدات كافة، والأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة”.

وبين، ان “هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية والتي أُلغيت في اللحظات الأخيرة – دون الخوض في تفاصيلها – لن يكون سبباً، أو ذريعة يتحججُ بها البعض، لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة”.

وأكّد الرميحي “نحن كاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه، وقادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية”.

وليلة امس قدّمَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم شَكوَى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ لعدمِ تَنفيذِ بُنودِ العقدِ المُبرم بين الطرفين الخاصّ بإقامةِ مبارةٍ بين المنتخبين في مدينةِ البصرة.

وطالبَ الاتحادُ العراقيّ بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم)، بالشرطِ الجزائيّ الذي تضمنهُ العقدُ لإخلال الجانبِ الكوستاريكيّ في بُنوده، ورفضه لجميعِ المُحاولاتِ لإقامةِ المُباراةِ على الرَّغم من التَسهيلاتِ الكبيرةِ التي قدّمت للمنتخبِ الكوستاريكيّ.

وسيحركُ الاتحادُ العراقيّ شَكوى في محكمةِ كاس في حال عدمِ استجابةِ الاتحادِ الكوستاريكيّ للشرطِ الجزائيّ في العقد.

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